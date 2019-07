Donare futuro, a Catania la campagna per tutelare il diritto dei bambini ad avere una famiglia

A Catania fa tappa la campagna “Donare futuro: misure regionali urgenti per il diritto alla famiglia al Centro-Sud” per riportare al centro delle politiche pubbliche e sociali il diritto dei bambini ad avere una famiglia e ai ragazzi di non essere lasciati soli.

Un momento di confronto per promuovere misure che consentano alle famiglie “fragili” di sostenere il ruolo genitoriale. Ma anche per promuovere con forza il valore donativo delle istituzioni dell’affidamento familiare e dell’adozione. Interventi discontinui, difficoltà nel sostegno e nella valutazione di famiglie a rischio, scarso coordinamento tra gli attori coinvolti, mancanza di personale, supporto inesistente alle famiglie affidatarie o adottive, sono fotografia di un sistema, specie al Centro-Sud d’Italia, caratterizzato da un bilancio a tinte scure e gravi falle.

Agli enti locali, il compito di intervenire per tutelare il diritto dei bambini ad avere una famiglia, supportando i nuclei in difficoltà e laddove non sia possibile contrastare gravi situazioni di disagio sociale, accompagnare il minore verso l’inserimento in una nuova famiglia attraverso l’affido temporaneo o adozione.

L’appuntamento è domani venerdì 5 luglio, alle 9, al dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, in via Gravina 12.

A introdurre i lavori Giuseppe Lombardo, assessore ai servizi sociali e politiche per la famiglia del comune di Catania, Carlo Colloca, presidente del corso di laurea magistrale politiche e servizio sociale; a seguire gli approfondimenti sui risultati della ricerca sullo stato dei servizi di accoglienza in famiglia nella Regione Sicilia a cura di Loredana Pergolizzi e Maria Spoto, coordinatrici delle attività di monitoraggio del Croas e di Noemi Mormina, data analyst.

Interverranno Antonio Scavone, assessore alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro della Regione Siciliana, Maria Teresa Rizzarelli e Piera Dallura, dell’ufficio adozione e affidi del comune di Catania, Francesca Pricoco, presidente del tribunale per minorenni di Catania, Paolo Amenta, vice presidente Anci Sicilia, Dario Micalizio, presidente Forum delle Associazioni Familiari Sicilia. Moderatore dell’incontro Edoardo Barbarossa, responsabile segreteria della Campagna Donare Futuro.

La campagna lanciata nel 2015 in otto regioni d’Italia è stata siglata in Sicilia dalle associazioni: comunità Papa Giovanni XXIII, Afap, Famiglie per l’accoglienza, Una famiglia per amico, Cismai Sicilia, Metacometa Onlus, Genitori in cammino, Asa onlus, Forum delle Associazioni Familiari della Sicilia, Genitori si diventa, L’insieme famiglia onlus.