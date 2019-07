"La mani nel cuore" al Festival del Libro Possibile

Quest'anno il Festival ha anche il sostegno della Fondazione Vincenzo Casillo, con un’attenzione particolare all’evento in programma sabato 6 luglio in piazza Aldo Moro a Polignano alle ore 19,30 e che vedrà la presentazione del libro fotografico "Le mani nel cuore" e dei cardiologi Alessandro Frigiola e Roberto Ferrari, coinvolti, grazie alle Associazioni Bambini Cardiopatici nel Mondo ed European Heart for Children, in una serie di azioni umanitarie nei confronti di bambini che nascono con cardiopatie congenite in Paesi dove non avrebbero alcuna speranza di cura.

Il libro racconta la straordinaria vicenda umana e professionale di un pioniere della cardiochirurgia pediatrica in Italia, Alessandro Frigiola, primario della divisione di cardiochirurgia del Centro Cardiovascolare Edmondo Malan del Policlinico di San Donato Milanese.

Il progetto editoriale si articola in una serie di reportage (testi e fotografie) che illustrano le attività in diversi Paesi del mondo del team di chirurghi, tecnici e infermieri dell'Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo Aici onlus fondata nel 1993 a Milano dal professor Frigiola e dalla professoressa Silvia Cirri. L’autore, il giornalista, scrittore, fotoreporter Giovanni Porzio, ha seguito il team in alcuni dei 26 Paesi in cui opera l’associazione (Egitto, Camerun, Siria, Kurdistan, Senegal) raccontando attraverso immagini e testimonianze dirette gli interventi in sala operatoria, le difficoltà logistiche e ambientali, i diversi contesti sociali e culturali, le storie dei medici e quelle dei pazienti e delle loro famiglie.

Interverrà anche Beneamino Casillo in qualità di consigliere d'amministrazione della Fondazione Vincenzo Casillo. Modera Rosella Santoro

In apertura l'immagine di una passata edizione del Festival da libropossibile.com