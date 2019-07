Verso la XIX conferenza Csvnet, ci sono i primi nomi

Non sono che alcuni dei momenti di una conferenza che si annuncia come una delle più ricche tra quelle svolte finora, e alla quale prenderanno parte una quarantina di relatori e più di 300 delegati dei Csv, molti dei quali anche dirigenti di associazioni del terzo settore locali e nazionali. Il cuore del confronto interno passerà soprattutto per i gruppi di lavoro, i cui esiti contribuiranno a “dare la linea” alle scelte future dell’associazione dei Csv. Ben due gruppi su 10 - ma con titoli diversi: Csv “alla carta” - I servizi e Csv “alla carta”: i destinatari - toccheranno il tema più sentito oggi dai centri, chiamati dalla riforma a erogare servizi a tutti i volontari e non solo quelli appartenenti alle organizzazioni previste dalla (abolita) legge 266 del 1991.

Gli altri gruppi sono su argomenti molto diversi tra loro, ma tutti legati ad attività o “urgenze” presenti in questo periodo all’interno della rete. Si parlerà così di promozione del volontariato nelle scuole alla luce del censimento in corso sulle numerosissime attività svolte su questo terreno da tutti i Csv. Saranno inoltre affrontati i temi della trasformazione digitale, della comunicazione “per” il volontariato”, della certificazione della “competenze acquisite” in attività volontarie, di come declinare gli Obiettivi dell’Agenzia Onu 2030 nell’attività quotidiana dei centri, del ruolo che questi devono svolgere nella ricerca e nella documentazione, dell’idea e della “pratica del dono” (il 4 ottobre è la giornata nazionale) e infine del rapporto tra volontariato e amministrazioni pubbliche alla luce della spinta che la riforma del terzo settore ha voluto imprimergli.

Tra gli eventi collaterali previsti, da segnalare – nella serata di giovedì 3 ottobre – la partecipazione alla Marcia in memoria delle vittime dell’immigrazione organizzata dal Cnca nel corso della V Settimana dell’accoglienza come sempre a Trento.

A questo link il programma provvisorio con i soli titoli delle sessioni e le introduzioni ai gruppi di lavoro.

In apertura image by Michal Jarmoluk from Pixabay