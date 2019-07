Volontari cercansi per l'agosto solidale con gli anziani

Sono 900 le persone dal 2000 hanno scelto di dedicare gratuitamente qualche settimana o qualche giorno alle attività a favore degli anziani. Sono insegnanti e professionisti, uomini e donne con un’età media 40 anni. È questo il ritratto dei cittadini milanesi che hanno risposto all’appello estivo dell’associazione volontari Caritas Ambrosiana che da 19 anni propone nel mese di agosto due iniziative rivolte a chi vuole approfittare di questo periodo per mettersi a disposizione di chi ha più bisogno – soprattutto persone, sole, malate o molto anziane – in due quartieri di Milano. D’estate, mentre le città si svuotano e i servizi si riducono, anche i negozi chiudono e le difficoltà aumentano per le persone sole e anziane che fanno sempre più fatica a svolgere anche le più normali attività quotidiane, come andare a fare la spesa o in farmacia.

«Si tratta di servizi di prossimità: occorrono buone capacità relazionali e molta pazienza e disponibilità. Quello che offriamo, attraverso questo gesto di aiuto concreto, è in realtà vicinanza e ascolto, perché il nemico peggiore di queste persone sono la solitudine e il senso di abbandono», spiega Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana.

In particolare si tratta dei personal shopper a Città Studi e Lambrate e del raddoppio del servizio al Refettorio Ambrosiano a Greco con il titolo “Il pranzo è servito”.

Il primo progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Milano, consiste nella consegna del pasto e, a richiesta, prevede anche la possibilità di offrire al beneficiario l’acquisito della spesa o dei farmaci: piccole incombenze quotidiane, che d’estate, diventano un problema per chi, ad esempio, ha difficoltà a muoversi.

Il servizio coprirà il periodo dal 1° al 30 di agosto e riguarderà i quartieri Città Studi e Lambrate di Milano.

Nel mese di agosto, invece, il Refettorio Ambrosiano anziché ridurre il servizio, lo raddoppia. La mensa solidale di piazza Greco, promossa da Caritas Ambrosiana, oltre ad offrire la cena ai senza dimora, a mezzogiorno apre le porte e le cucine a 60 anziani over 65 anni che vivono nei quartieri di Niguarda, Turro e Zara chee vogliono pranzare insieme in un luogo accogliente. Il servizio partirà il 29 luglio e terminerà il 30 agosto, si svolgerà da lunedì a venerdì, dalle ore 12.30 alle 13.30. Il progetto richiede la partecipazione attiva di volontari disponibili a servire i pasti, ad animare il momento del pranzo e, se necessario, ad accompagnare le persone anziane al Refettorio Ambrosiano.

Sia ai personal shopper sia a coloro che aderiranno a “Il pranzo è servito” è richiesto un impegno di qualche ora nella fascia centrale della giornata (ore 11 – 13), anche solo per una settimana all’interno del periodo di svolgimento dell’iniziativa. Sarà cura dell’associazione organizzare poi i turni in modo da assicurare la continuità dell’aiuto.

La campagna di ricerca volontari “e… state con gli anziani, 2019” è aperta. Per offrire la propria disponibilità ad aderire sia al progetto “personal shopper 2019” sia a “Il pranzo è servito” occorre contattare l’Associazione Volontari Caritas: tel. 02 58 32 52 89 (dalle ore 9 alle ore 13), email: volontari@caritasambrosiana.it