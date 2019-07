Al via l'edizione 2019 di Ama Festival

Prima gli italiani, ma 3 poveri su 10 sono immigrati Su Facebook, in radio o in televisione, il ministro dell'Interno lo ripete spesso: "prima gli italiani". Eppure i dati dell'Istat sulla povertà assoluta dicono qualcosa di diverso, perché dei 5 milioni citati, secondo le ultime stime gli italiani sarebbero circa 3,4 milioni, mentre gli stranieri in povertà un milione e 600 mila. Ma com'è cambiata la povertà assoluta tra gli stranieri in Italia? Lo vediamo in un grafico