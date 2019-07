I Greta Thunberg del food: ecco i “teenovator” che cambieranno il nostro modo di mangiare

Come vestirsi per un colloquio di lavoro? Risponde Anna Wintour La direttrice di Vogue e guru della moda in una puntata della serie “Go Ask Anna” spiega che il segreto è indossare qualcosa che esprima le proprie caratteristiche, senza cercare di impressionare il datore di lavoro. «Il vostro armadio non farà il lavoro al posto vostro. Ciò che conta è chi siete voi»