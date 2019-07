Le città, quel laboratorio che potrebbe cambiare il mondo

La partita del futuro si giocherà nelle città, non ha dubbi Elena Granata, architetto e urbanista al Politecnico di Milano. Non solo perché entro il 2030 il 60% della popolazione mondiale vivrà in contesti urbani e perché le città già ad oggi consumano il 75% delle risorse naturali e sono responsabili di oltre il 70% delle emissioni globali, ma perché proprio le città sono oggi i laboratori possibili e praticabili per i cambiamenti ecologici che sono cambiamenti di paesaggio, di raccordo città-campagna, di innovazioni tecnologiche, di rammendi e rigenerazioni di spazi, luoghi e comunità. Perché le città contemporanee sono il luogo della pluralità e della biodiversità che solo possono riprodurre vita e rigenerazione. È la biodiversità, le differenze che abitano ogni grande città (a partire da Milano a cui sono dedicate alcune belle pagine) che consente di reagire alle crisi e mutare in altro. Poggiando su una grande storia, quella dell’Europa che altro non è che un arcipelago di città.