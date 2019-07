Nel report di sostenibilità spicca l'empowerment femminile

In occasione della CR Week 2019, la settimana che ogni anno AXA Italia dedica alla sostenibilità e alla responsabilità d’impresa, il Gruppo ha presentato il report di sostenibilità 2018. Il documento analizza la performance del Gruppo dal punto di vista dell’impatto sociale, ambientale ed economico, passando in rassegna dimensioni come i valori dell’organizzazione, il modello di governance e i collegamenti fra la strategia aziendale e gli impegni e le azioni per avere un impatto positivo nella società.

Novità assoluta sul mercato assicurativo italiano, il documento redatto da AXA Italia coinvolge in ottica di dialogo e trasparenza anche stakeholder esterni (rappresentanti dell’ecosistema sociale, tra cui istituzioni e Ong) nell’analisi di materialità, nella definizione cioè dei temi più significativi per la sostenibilità sia della compagnia sia della società.

Tra questi spiccano, ad esempio, impegni e azioni concrete in ambito ambientale, di diversity ed empowerment al femminile, engagement, volontariato e innovability, elementi tenuti insieme da un filo rosso che si esprime in un nuovo modo di fare le cose, facendo ponti tra mondi diversi, dialogando e lavorando con attori diversi come università, incubatori, startup, terzo settore.

Tra i punti chiave del report: Diversity ed Empowerment al femminile –per creare all’interno un ambiente di lavoro inclusivo che parta dalla valorizzazione delle differenze individuali e dall’attenzione a un equilibrio di benessere personale e collettivo e offrire un supporto tangibile a startupper e imprenditrici, nel loro percorso di crescita.

In particolare AXA ha raggiunto nel 2018 la parità di genere nelle promozioni e assunzioni; il 40% del Management Committee è formato da donne; mentre la squadra di management è composta per il 50% da donne. Infine sempre su questo fronte AXA Italia ha creato Angels for Women, il primo network di Business Angel donne in Italia che supporta startup al femminile e ha già investito 100.000 in Orange Fiber, un simbolo del Made in Italy e dell’attenzione all’ambiente.

Altri punti qualificanti sono l’engagement e il volontariato; l’innovabiliy e l’impegno sul tema del Climate change.

Per quanto riguarda il volontariato sono state 1400 le persone coinvolte in 35 iniziative con oltre 20 onlus, che corrispondono a 4300 ore di volontariato e a un valore monetario di quasi 120mila euro. Tra le iniziativa l’apertura a Milano di Punto Donna di WeWorld per aiutare concretamente donne vittime di violenza attraverso attività di orientamento e formazione per un reinserimento sociale e lavorativo.

Sull’innovability:

Oltre 2500 attori fra ricercatori, startup, studenti, giovani innovatori e talenti digitali per co-creare idee ad alto impatto sociale;

16,5 milioni di euro investiti nella ricerca di eccellenza italiana sui rischi: più di 50 progetti di ricerca sostenuti in 10 anni; e una nuova Cattedra AXA nel 2018 sulla cura dei deficit visivi (Prof. Valentina Emiliani), con l’obiettivo di trovare nuove soluzioni tecnologiche per il ripristino della vista.

2 hackathon per progettare nuovi servizi digitali, con una idea (#HouseInventory) già integrata nell’app My AXA

Creazione della startup interna, #Innovation Hub.

Pr il capitolo Climate change – con AXA che è stata pioniera a livello mondiale sul tema ambientale già dal 2015. Si ricorda che il gruppo per primo ha scelto di disinvestire 2,4 miliardi di euro da carbone e fonti energetiche inquinanti; decidendo di investire 12 miliardi al 2020 in energie pulite e green economy. Inoltre, in Italia le sedi sono certificate a basso impatto ambientale; il 100% dell’energia proviene da fonti rinnovabili; mentre sono stati ridotti del 50% il consumo di carta, del 30% quello di acqua e del 15% le emissioni di CO2.

Il report di sostenibilità (in allegato) è stato presentato durante la giornata conclusiva della CR Week, a Milano, nell’ambito di un dibattito aperto sui temi della sostenibilità e responsabilità d’impresa con alcuni rappresentanti dell’ecosistema sociale di AXA Italia, tra cui istituzioni, startupper, media, ricercatori, Ong, università.

Tra i partecipanti, Patrick Cohen, amministratore delegato di AXA Italia, Cristina Tajani, assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio del Comune di Milano e testimonial d’eccezione come Sara Galimberti, runner professionista e sport influencer e Andrea Devicenzi, atleta paralimpico e mental coach.