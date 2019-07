"Donare Futuro", i diritti dei bambini ad avere una famiglia al centro delle politiche pubbliche

Un lavoro lungo più di due anni realizzato dai promotori siciliani della campagna “Donare futuro”, grazie al contributo dell’ordine degli assistenti sociali della Regione Sicilia e all’Anci, presentato ieri mattina nell’aula conferenza del dipartimento di scienze politiche di Catania, che restituisce una mappatura dello stato dei servizi di accoglienza della Sicilia.

Da Catania a Palermo, da Trapani ad Agrigento, le adozioni e gli affidi si caratterizzano con il segno meno. Una vera e propria emergenza sociale, quella della tutela del diritto dei bambini ad avere una famiglia, che spinge tutte le forze in campo, Istituzioni, operatori del settore, esperti del privato sociale a superare ogni logica di appartenenza e collaborare fattivamente affinché si declinino strategie e azioni operative.

Unanime il pensiero espresso dai relatori del convegno, la Sicilia deve ripensarsi come territorio in chiave famiglia in un’ottica di co-responsabilità. Attraverso l’apertura di strade coese tra enti locali e terzo settore si può, infatti, ribadire la centralità della famiglia come cellula naturale della società e accompagnare i bambini a diventare gli adulti del futuro, incarnando valori e solidità che soltanto la crescita in un contesto armonico e accogliente può offrire.

Ad aprire la mattinata l’assessore Giuseppe Lombardo, che ribadisce come «il tema delle politiche familiari sia al centro delle azioni portate avanti dall’Amministrazione Comunale, grazie anche a una preziosa collaborazione con il privato sociale». Ricerca e formazione, sono invece per il presidente del corso di laurea magistrale Politiche e Servizio Sociale, Carlo Colloca, le basi per “donare futuro”, offrendo agli operatori del settore la possibilità di frequentare cicli formativi e seminari di approfondimento utili a potenziare la capacità di saper individuare spaccature familiari e azionare piani di intervento a tutela del minore.

Alla crisi valoriale, alla perdita di centralità della famiglia e a un sistema caratterizzato da tinte scure e gravi falle bisogna agire, come ricorda la presidente del Tribunale per minorenni di Catania, Francesca Pricoco, attraverso il senso di responsabilità. «Ѐ una questione di giustizia – dichiara la Presidente – non soltanto etica. Occorre recuperare l’attenzione morale per affrontare questo momento di profonda criticità e che, così come è stato fatto subito dopo l’applicazione della legge sugli affidi e adozione nel 1983, spinga tutti, in una logica di responsabilità comune, a rimettersi in campo. Serve uno scatto culturale che rilanci positività ma soprattutto faccia comprendere come i diritti delle persone vadano tutelati e tutti gli attori coinvolti non possono esimersi nel rispettarli e applicarli».

Uno scenario, quello presentato ieri, che spinge i promotori della campagna “Donare Futuro” a proporre alla Regione l’istituzione di un tavolo tecnico sulle politiche familiari che metta insieme le proposte rilanciate ma soprattutto ascolti il grido dei territori. «Attraverso il tavolo – conclude Edoardo Barbarossa, segretario regionale della campagna e moderatore dell’incontro – si può certamente rilanciare una nuova stagione della politica in un’ottica di rigenerazione della comunità e del territorio. La famiglia è il cuore della società, un bene comune, che tutti responsabilmente dobbiamo tutelare e proteggere, scongiurando così il declino totale delle Comunità».