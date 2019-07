L'economia civile approda in Maremma

Un impegno significativo per la realizzazione del Distretto dell’economia civile è quello della banca espressione del territorio, Banca Tema, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il direttore generale della BCC Fabio Becherini ha, infatti, spiegato come la partecipazione della Banca al progetto sia avvenuta “con grande senso di responsabilità nei confronti della propria comunità di riferimento, consapevole dell’importanza che un Distretto di economia civile può rappresentare su un territorio come il nostro, per costruire comunità aperte e inclusive, garantire diritti, diffondere benessere e assicurare la tutela delle risorse naturali per il presente e per le future generazioni. L’obiettivo che ci poniamo è quello di rendere questo progetto un laboratorio permanente di accrescimento del capitale umano, di creazione di nuovo lavoro e di salvaguardia del patrimonio ambientale”. Becherini ha poi sottolineato come Banca Tema, insieme agli altri protagonisti del percorso, si farà “portavoce di un modello di sviluppo fondato sulla coesione e l’inclusione sociale, la valorizzazione delle competenze e delle risorse delle comunità territoriali, la tutela dell’ambiente, l’innovazione ecosostenibile dei processi produttivi locali”.

Entusiasmo e soddisfazione trapelano dalle parole della professoressa Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano e coordinatrice del progetto, che ha ribadito che per la Fondazione “l’impegno nella promozione del distretto di economia civile rappresenta sicuramente un’opportunità al servizio dei territori e delle comunità di riferimento.