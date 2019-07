A Milano un minore su dieci vive in povertà assoluta

«Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile è una storia di successo di cui il nostro Paese può andare orgoglioso» ha spiegato Giorgio Righetti, componente del CdA di Con i Bambini e Direttore di Acri. «Non era affatto scontato che funzionasse, perché si tratta di un’innovativa partnership pubblico-privato sociale, che coinvolge Governo, Fondazioni di origine bancaria e Terzo settore. Particolarmente innovativa è anche la modalità operativa che è stata adottata per la sua implementazione: la gestione del Fondo è stata affidata all’impresa sociale Con I Bambini, interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Si tratta di un soggetto privato non profit che opera nella massima trasparenza con criteri di efficacia ed efficienza. I risultati si cominciano a vedere: il budget complessivo per il periodo 2016-2021 ammonta a 600 milioni di euro, finora ne sono stati erogati 213, per far partire 272 progetti, che hanno coinvolto oltre 400 mila bambini e ragazzi in tutta Italia».

Un modello che – ha anticipato Stefano Buffagni, presidente del Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, concludendo l’incontro di questa mattina - «potrà essere esteso e potenziato»: «Dobbiamo lavorare uniti per garantire ai più piccoli un futuro migliore. Il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile agisce con un’operativa esemplare e i risultati finora raggiunti stanno dimostrando nei fatti che si è trattato di un’intuizione giusta e lungimirante. In futuro questo modello di approccio a un tema di rilevanza nazionale, basato su un partenariato pubblico privato, potrà essere esteso e potenziato. Siamo ancora in una fase iniziale: andranno prima studiate le best practice e misurate le performance, ma l’auspicio è che si possa eventualmente migliorare il tiro e poi replicarlo».

Due i progetti presentati nel dettaglio. “Primi Passi”, coordinato dal Comune di Milano, lavora alla creazione di un Polo Sperimentale per la prima infanzia, cominciando dal Municipio 2. L’obiettivo è la modellizzazione di un sistema di governance dei servizi per l’infanzia, quale modello pedagogico e organizzativo-gestionale capace di rispondere ai differenti bisogni del territorio coinvolgendo l’intera comunità educante nei processi di progettazione dei servizi. I destinatari sono circa 800 bambini che frequentano le strutture educative presenti nel municipio, più circa 200 bambini attualmente non iscritti ai servizi educativi e le relative famiglie. Il secondo progetto è #tu6scuola, presentato dal CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia, che propone un modello educativo partecipativo che contribuisce a prevenire e contrastare il fenomeno di dispersione scolastica negli adolescenti nella fascia di età 11 e 14 anni, in sei città, fra cui le lombarde Milano e Rovellasca (CO), con 12 azioni da realizzare nelle scuole dei sei territori. Un sistema verticale e orizzontale di collaborazioni capace di rivolgersi ai ragazzi non solo come destinatari dei servizi, ma come protagonisti, consentendo ai diversi territori di diventare “motori” del cambiamento politico-educativo. I destinatari dell’idea progettuale sono 2.000 studenti, 350 insegnanti e 4.000 genitori.

