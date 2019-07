Coordown lancia “Ora parlo io!”

Due obiettivi: dare alle persone con sindrome di Down la possibilità di raccontarsi direttamente attraverso la somministrazione di un questionario che utilizza un linguaggio adeguato e accessibile affinché la loro opinione sia espressa in modo libero, non condizionato e soprattutto non mediato da altri sulla percezione della propria esperienza di vita. E, nello stesso tempo utilizzare lo stesso metodo e per interpellare l’opinione pubblica sugli stessi temi. Questo è quanto vuol fare la campagna Ora Parlo Io! che CoorDown (Coordinamento delle associazioni delle persone con sindrome di Down) lancia a livello nazionale.

Per la prima volta in Italia - osserva una nota del coordinamento - si testa e si realizza grazie al supporto di esperti e focus group un questionario in grado di far comprendere il livello di conoscenza della sindrome di Down e delle tematiche ad esso correlate aldilà dei luoghi comuni e dei preconcetti.

Le aree di indagine che saranno approfondite insieme alle persone con sindrome di Down sono: lavoro, scuola, vita sociale e affettività, sport e tempo libero. Il questionario telematico sarà proposto in modo capillare attraverso le associazioni aderenti, ma è auspicata anche la partecipazione di persone con sindrome di Down di altre associazioni che verranno coinvolte grazie alla campagna Ora Parlo Io! diffusa sui canali social e web di CoorDown.

Il progetto, ideato e sostenuto nella fase iniziale da Trisomia 21 Firenze, è stato accolto da CoorDown proprio per valorizzare la valenza nazionale del modello di ricerca che ha coinvolto gli specialisti del linguaggio e della comunicazione con professionisti e personale qualificato. Il questionario è stato poi testato e sottoposto a specifici focus group composti da persone con sindrome di Down che hanno tra loro differenti livelli cognitivi. Dopo i test e gli adeguamenti, è stato sviluppato il software attraverso il quale si svolgeranno le indagini e i sondaggi da somministrare direttamente alle persone con sindrome di Down.

La campagna culminerà con la presentazione dei risultati della ricerca in occasione della Giornata Nazionale sulla sindrome di Down, il 13 ottobre.