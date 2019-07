Così le comunità possono rinascere dai beni abbandonati

“Rigenerare spazi dismessi. Nuove prospettive per la comunità” questo il titolo del Quaderno 37 della Fondazione Crc, in cui viene presentata l’indagine – realizzata dal Centro Studi e Innovazione della Fondazione Crc in collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo – che affronta il tema della rigenerazione di beni dismessi a finalità culturali, creative a sociali.

La ricognizione effettuata ha rilevato in provincia di Cuneo circa 450 beni dismessi, un patrimonio ricco ed eterogeneo, con ampie e molteplici potenzialità di valorizzazione, per molti versi ancora da esplorare.