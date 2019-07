Beni comuni “invisibili”. Svelato un patrimonio nascosto

Un problema di trasparenza ancora più grave è quello che emerge per i beni confiscati alla criminalità: se l’articolo 48 del Codice Antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011 n°159) prevede espressamente per gli enti territoriali la pubblicazione sul proprio sito internet dell’elenco dei beni ad essi trasferiti, soltanto 12 dei 46 comuni casertani hanno provveduto in tal senso. Una situazione che, a margine della presentazione del catalogo, ha suscitato l’impegno del viceprefetto di Caserta Luigia Sorrentino a vigilare sui comuni inadempienti.

Il centro di servizio per il volontariato casertano prosegue intanto le sue attività, avvalendosi di importanti partner come Labsus, Agrorinasce, Libera Caserta, Agenda 21 per Carditello e i Regi Lagni, e del dipartimento di Giurisprudenza dell’università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Ad oggi sono state mappate più di 20 buone pratiche di riuso sociale dei beni pubblici da parte delle organizzazioni della provincia di Caserta: alcune sono già casi di studio, altre sono realtà recenti ma già molto interessanti.

Ha fatto scuola Villetta Giaquinto, il parco pubblico al centro di Caserta che solo nel 2015 sembrava destinato ad essere chiuso per sempre, vittima dei vandali. Oggi grazie ai volontari che hanno costituito l’omonimo comitato, è l’epicentro di manifestazioni culturali e sociali, dal cineforum gratuito (uno dei pochi in regione) agli orti urbani cogestiti con la fondazione Leo, nonché una delle primissime realtà in provincia ad essere gestita dai volontari grazie all’applicazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.