Le reti di prossimità contro l'isolamento estivo degli anziani

Di fronte ai dati sulla condizione degli anziani, in particolare ai 2,5 milioni di non autosufficienti, «occorre rendersi conto che l’Italia non ha un numero adeguato di persone in grado di assistere gli anziani a casa o negli istituti», ha detto Impagliazzo nel sottolineare l’esigenza di investire sulla formazione di figure professionali nel campo della cura della persona. «Quando questo Paese non fa una politica di visti per motivi di lavoro, per formare le persone che assistano i nostri anziani, mi chiedo se il nostro Paese non stia veramente dimenticando i cittadini», ha osservato.

«Questo è un problema molto serio che la Comunità vuole porre all'attenzione del governo italiano e dei Paesi dell'Unione europea: non immaginare la presenza di persone straniere professioniste, per la cura delle persone è secondo noi una politica miope», ha affermato.