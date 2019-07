Se i giovani disegnano il Sud Sudan

È il numero nove, considerato da diverse culture come “divino”, a ricorrere e a legare i diversi elementi del progetto speciale di racconto del Sud Sudan, condotto da Amref con l’Istituto Europeo di Design e da poco concluso. 9 graphic novel realizzate da 9 studenti di Illustrazione e AnimazioneIED Milano, in un percorso di conoscenza, progettazione e creazione durato 9 mesi; 9 storie sui temi della salute, della sicurezza alimentare, dell'acqua e dell'igiene del Paese più giovane e anche più povero al mondo. 9 progetti tra cui sono stati scelti tre vincitori, rivelati e premiati il 9 luglio, anniversario dell’indipendenza del Sud Sudan, che compie proprio oggi i suoi 8 anni di anzianità.

Le graphic novel vincitrici sono quelle di Michele Accorsi e Giulia Masia (entrambi al primo anno di Corso) e di Lucrezia Pompa (terzo anno, neodiplomata in Illustrazione), rispettivamente con le opere Farfalla kukupu, Me and you, e Una notte di parole, visibili sul sito homehope.corriere.it insieme a quelle di tutti gli altri studenti IED partecipanti all’iniziativa.

Obiettivo del progetto, che ha previsto un’ampia parte di formazione dei giovani creativi IED da parte di referenti Amref sulla società locale e sul supporto sanitario che la non profit svolge, è quello di offrire uno sguardo nuovo e giovane, libero da stereotipi sull’Africa: entrare "dentro il Sud Sudan" – con tutte le difficoltà dovute a una distanza geografica, culturale e di vita - attraverso i racconti e le immagini degli operatori di Amref, e disegnarne delle storie, di cui gli studenti IED sono autori a tutto tondo, sia della parte testuale sia di quella visiva. A guidarli nel percorso creativo i docenti tutorAlberto Ponticelli- fumettista e Fabio Berio– storico.