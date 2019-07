Val d'Enza, segnalati al consiglio di disciplina 10 assistenti sociali

Per minori della Val d'Enza adesso ci vogliono i tutori volontari È la richiesta di Jacopo Marzetti, Garante dell'Infanzia del Lazio e commissario per il Forteto: adesso servono interventi a tutela dei minori coinvolti, ma «a decidere non possono essere gli stessi servizi e professionisti che dovevano tutelarli già prima». E lancia anche un'altra proposta, un tutore volontario per ogni minore fuori famiglia: «È un cittadino, non parte del sistema. I tutori volontari per i minori non accompagnati stanno chiedendo l’intervento del Garante quando vedono qualcosa che li mette in allerta»