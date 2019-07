Anche l'associazione dei volontari italiani del sangue alla "Maratona Patto per la salute"

«È stato certamente un importante momento di ascolto – ha dichiarato il presidente di AVIS – e molto partecipato. Il nostro auspicio è che le priorità presentate non rimangano sulla carta, ma diventino indicazioni concrete per il Patto per la salute. Il futuro del sistema sanitario italiano è strettamente collegato a un futuro di investimenti per il sistema trasfusionale».

La maratona ministeriale dell’ 8-9-10 luglio è consistita in tre giorni di confronti, incontri istituzionali e nuove idee da mettere sul tavolo del ministero, in un percorso di condivisione con i pilastri del sistema salute: ordini professionali, le società scientifiche, sindacati, imprese, associazioni di pazienti e del volontariato.