Da Pericle a Trump, passando per Dumas: alle origini delle fake news

Le fake news, concetto in voga nella realtà odierna, comprende informazioni non documentate né documentabili che, diversamente dalle notizie vere, formano mentalità ed impongono opinioni. Ma se le piattaforme digitali, primi fra tutti Facebook, Twitter e Google, per la rapidità della comunicazione e circolazione delle fake news, sono i principali imputati dell’esplosione e dell’amplificazione del fenomeno, il tema ha radici profonde.

Sull’argomento si possono rintracciare riflessioni sin dall’epoca greca e romana: quindi si tratta di un termine solo apparentemente moderno che, in realtà, affonda le radici già nell’antichità (come ribadito nel 2008 da L. Canfora in Filologia e libertà), con l’analisi della lettera, riprodotta da Tucidide nel primo libro della “Guerra del Peloponneso”, nella quale il generale spartano Pausania fu considerato colpevole di alto tradimento per la sua presunta intenzione di tradire i greci per passare al servizio di Serse, il gran re dei persiani. La verosimiglianza della lettera prevalse sul lecito dubbio della sua eventuale veridicità. Fin qui siamo nell’ambito della corrispondenza privata, ma nella storia possiamo trovare altre esempi di notizie false, come quelle che colpirono indirettamente Pericle, uno dei personaggi più significativi della storia politica ateniese e stratego della città con meriti grandissimi ma, anche responsabile di aver avviato e perseguito con tenace ostinazione la guerra fratricida contro Sparta. In quell’epoca vi furono una serie di processi che colpirono le persone a lui vicine (nei confronti della sua donna Aspasia, contro lo scultore Fidia o il il filosofo ionico Anassagora) con l’esplicito obiettivo di danneggiare politicamente Pericle, modalità favorita dalla commedia attica che, non era semplicemente la libertà di dire tutto ma, la quasi sfrenata e incontrollabile libertà di parola per la quale a tutti era lecito affermare qualcosa, registrando gli umori della città e facendosene portavoce.

Nel succedersi del tempo e percorrendo la letteratura si nota, poi, che si modifica il sistema di comunicazione con cui si trasmettono le false notizie.

Nel corso dei secoli successivi, infatti, in un romanzo di W. Scott ambientato in Scozia (L’Antiquario), viene riportato un episodio avvenuto nel 1804, quando per l’errore di una guardia costiera si sparse la voce che le truppe di Napoleone stessero sbarcando in Inghilterra. Nel 1844, l’intricata trama del Conte di Montecristo di A. Dumas prevede la diffusione di una notizia falsa, perché il soggetto che la propaga è ignaro del contenuto del messaggio, comportandosi come un algoritmo, cioè indifferente all’identità e al suo significato. Anche J.R.R. Tolkien nel Signore degli Anelli (1955), riporta che l’accensione di un fuoco come segnale convenuto, scatenò il panico nonostante il falò fosse stato involontariamente allestito in piena notte. Si tratta quindi di un rischio che aumenta con l’aumentare della complessità nelle comunicazioni.

Ai nostri giorni il termine ha valicato i confini spazio-temporali, tanto che l‘autorevole Collins Dictionary ha definito, nel 2017, le fake news come “espressione dell’anno” dopo che, a livello mondiale, se ne è iniziato a parlare sistematicamente dal 9 novembre dell’anno precedente, giorno dell’elezione di Trump che ha utilizzato, poi, il termine per attaccare la stampa. In Europa l’attenzione è stata posta nell’aprile 2017, in seguito alla presentazione, alla discussione e all’approvazione della legge tedesca anti-notizie false e anti-hate speech online; mentre in Italia il dibattito è, inevitabilmente, in continua crescita, visto che il termine è impiegato per definire una vasta gamma di contenuti ingannevoli, inequivocabilmente falsi ma ugualmente capaci di creare divisioni e contrapposizioni, perché in grado di agire sui sentimenti elementari e immediati dell’uomo, come la paura, l’odio, l’interesse e la prepotenza, nonostante siano celati nell’anonimato.

Il più delle volte è, infatti, difficile, se non impossibile, conoscere gli autori delle fake news. Noi non conosciamo i “signori della Disinformazia” (termine di origine sovietica e titolo di uno scritto polemico di F. Nicodemo, tutt’altro che rassicurante sugli effetti che circa un decennio di social media ha avuto sulla nostra credulità) ma, di sicuro, loro conoscono noi: le nostre paure, i nostri pregiudizi, il malessere collettivo, propagandosi velocemente soprattutto grazie ai grandi colossi della rete che favoriscono una maggiore ricerca e diffusione delle informazioni. Ma, a prescindere dal fatto che Facebook e gli altri media sono un acceleratore formidabile, il punto di partenza rimane che si crede a quello in cui già prima si voleva credere.