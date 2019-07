Le giuriste a Salvini: «La solidarietà è un dovere inderogabile, lo dice la Costituzione»

Trentasette giuriste hanno firmato un appello in dissenso con la politica del Governo sui migranti. Si intitola "Sappiamo" e non vogliamo tacere e vuole «aggiungere la nostra alle tante voci che rifiutano di essere indifferenti rispetto alla tragedia che si sta compiendo nel nostro mare e sulle sue coste». La petizione su change.org alle 10,30 di questa mattina aveva già raccolto 1.130 adesioni. Joëlle Long, dell’Università degli Studi di Torino, è fra le prime firmatarie dell’appello.

Quali sono i punti della vostra critica?

Riteniamo, da giuriste, che impedire azioni umanitarie a favore migranti non solo violi un imperativo morale ma sia contrario alla legge e in particolare alla nostra Carta costituzionale e al diritto internazionale. Il riferimento è anzitutto al dovere di ogni Stato di rispettare i diritti fondamentali di ogni essere umano e al dovere di “solidarietà, politica, economica e sociale” (art. 2 della Costituzione). In concreto, come diciamo nella lettera, questo significa che «le vite di naufraghi, migranti e rifugiati vanno protette; il loro salvataggio in mare va garantito; la solidarietà verso i più deboli non va criminalizzata».

Perché tutte e sole donne? Cosa volete sottolineare con questa scelta?

L’iniziativa è nata spontaneamente fra un gruppo di colleghe accomunate da un’idea, ma l’obiettivo è il massimo coinvolgimento, indipendentemente dal genere. Detto questo, e a titolo personale, mi pare che essa esprima l’esistenza nella maggioranza delle donne, e nelle giuriste in particolare, di una specifica capacità di cogliere i bisogni della società e di intervenire in concreto e in prima persona. Proprio perché nel nostro Paese sono ancora frequenti, in ogni ambito della società, linguaggi e comportamenti sessisti, il fatto che un gruppo di professioniste ragioni sui fatti e dichiari di volersi impegnare nella vita pubblica portando le proprie competenze e conoscenze mi pare debba essere accolto positivamente.