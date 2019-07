Matera Capitale Europea della Cultura sostiene la campagna Leaders for Peace

Non secondaria, nell’Appello dei giovani di Rondine, è l’istanza di estendere a tutti gli Stati l’educazione ai diritti umani, integrandoli con le sperimentazioni del Metodo Rondine sulla trasformazione creativa dei conflitti, su cui oggi si sono confrontati istituzioni, professionisti e leader dei vari ambiti più diversi, per indagarne lenuove frontiere applicative, con l’obiettivo di produrre un impatto sempre maggiore nei territori, a livello nazionale e internazionale.

“Quando vedo giovani persone che si assumono il ruolo di leader nei loro ambienti per responsabilità, e non per volontà di potenza - afferma Francesco Profumo, Presidente della Compagnia di San Paolo - trovo con gioia riscontro alla mia convinzione che il futuro ha molto di buono in serbo. E vedere il concetto di leadership associato a quello di impatto è un messaggio ancora più confortante. Mi complimento con la Cittadella della Pace per avere trasformato la speranza in un principio operativo. È un messaggio di cui tutti abbiamo sempre bisogno”.

"Crediamo fortemente che il messaggio di Rondine sia innovativo e necessario in un mondo afflitto dai conflitti umani – spiega ancora Stefania Mancini, Vicepresidente di Fai – Fondation Assistance Internationale, rilanciando in ottica internazionale – il nostro valore di base è quello del partenariato e crediamo fortemente nella portata della società civile. Ci piace che Rondine ci abbia insegnato a investire sulla pace e oggi vi suggerisco di chiedere supporto alla Campagna Leaders for Peace non solo ai Governi ma anche alle Reti e alle grandi fondazioni della filantropia perché lavorando sulla società si può operare in grande cambiamento"