"A casa di chi resta": i salesiani e una mostra fotografica per capire l'Africa e le migrazioni

La mostra sarà visitabile a Bardonecchia dal 19 agosto al 30 settembre, agosto dalle ore 16.30 alle 19.00 tutti i giorni, settembre: in occasione degli orari di apertura del Palazzo delle Feste, nel pieno del tempo di vacanza estiva più intensa in montagna. I villeggianti avranno così modo di incontrare un tema, purtroppo vissuto sul crinale della polemica, in un contesto più rilassato e per questo più favorevole alla ricezione di messaggi e alla riflessione serena. Missioni Don Bosco ha incontrato la piena e convinta disponibilità verso “A casa di chi resta” da parte del Comune, che darà accoglienza alla mostra nella prestigiosa Sala Giolitti del Palazzo delle Feste.

La città di Bardonecchia non è un luogo estraneo alle cronache della migrazione: al confine con la Francia, è uno dei punti di passaggio (insieme con Ventimiglia, in Liguria) di chi transita dall’Italia con destinazione oltralpe. I fatti dello scorso inverno hanno consegnato notizia di passaggi azzardati in mezzo alla neve, di interventi di respingimento da parte delle autorità francesi, di volontari impegnati ad assistere le persone e a difendere i diritti umani.

L’anteprima di sabato 13 luglio presenta un programma che cerca approcci diversi per raccontare i sentimenti profondi della migrazione.

Al Palazzo delle Feste - questa denominazione suona paradossale nel nostro caso – avverrà alle 18 la lettura teatrale di “Nel mare ci sono i coccodrilli”, dall’omonimo libro di Fabio Geda, da parte della Compagnia Teatro Minimo. È la storia di Enaiatollah Akbari, che ha compiuto un incredibile viaggio dall’Afghanistan all’Italia passando per Iran, Turchia e Grecia, nel quale ha conosciuto molti aspetti tragici e stupefacenti dell’umanità e ha saputo affrontarli con il giusto distacco.

Alle 19 i sommelier Jyothi Aimino e Fabrizio Abis , già partecipi di altre iniziative di Missioni Don Bosco, insieme con il cuoco Federico De Crescienzo porteranno il loro messaggio all'evento Message in a bottle. Storie di vini, di viaggi e di eroi... . Proporranno infatti la degustazione di vini scelti per la loro natura e per la loro storia, che li rendono in qualche modo rappresentativi della determinazione e della speranza che guida ogni migrazione. Si tratta dei cosiddetti “vini eroici”, ottenuti da uve coltivate là dove i vigneti fanno più fatica a mettere radici ma dove il coltivatore è più determinato a salvaguardare il territorio e la tradizione rurale. Ogni prodotto sarà presentato in relazione a una storia di chi ha attraversato il deserto e il mare per provare a mettere radici lontano dalla sua terra.