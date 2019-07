Cesare Moreno: «Le classi di oggi? Alcune sono una galera dove non si può imparare»

I dati hanno confermato il divario tra nord e sud

Questa scuola non è democratica, e conferma la divisione in classi sociali. Conferma e aggrava le differenze. È ovvio che se si considerano i dati delle scuole in quartieri più poveri e disagiati i dati salgono alle stelle. Ma i livelli di incapacità di leggere e scrivere ci sono in tutta Italia alla fine.

Perché?

Ma la scuola insegna a leggere e scrivere? Leggono le persone che hanno la possibilità di farlo a casa. E se uno non ha la possibilità? Ecco che torniamo, cosi com’è organizzato il sistema, a fare parti uguali tra disuguali.

Qual è il problema più grave?

Ma non sono i ragazzi e forse neanche questi dati, sempre uguali da anni. Il problema è che continuiamo a mandare insegnanti formati nello stesso modo in qualsiasi quartiere. Prima i maestri sapevano parlare con i ragazzi, in un certo senso facevano del maternage. E no! Non era un male. Oggi siamo tutti incastrati e schiavi di quel paradigma cognitivista e comportamentale che non funziona. Se la società ha ridotto gli spazi di socialità allora quello della scuola rimane l’unico spazio sociale. Lo sapete cosa serve per imparare a leggere e scrivere?

Cosa?

Stabile una buona relazione tra insegnate e ragazzo e tra i ragazzi. Ah questa burocrazia idiota e cieca che ha rovinato la scuola e l’Italia intera. Ormai le nostre scuole sono come ghetti. Classi intere di ragazzi più fragili e disagiati sono state accorpate e messe insieme così da trasformarle in classi di analfabeti.

È colpa dei ragazzi?

Assolutamente no! È colpa del sistema che ha diviso le scuole e poi nelle scuole le classi in “figli di” e “figli di nessuno”. Nelle classi dei figli di ci mettono i professori più bravi. Le classi dei figli di nessuno, invece, le assegnano ai docenti meno motivati. E la scuola che fa? Invece di contrastare questa tendenza, l’asseconda.

Cosa dobbiamo fare?

Incentivare un cambiamento radicale nella formazione dei docenti. Prepararli ad affrontare le dinamiche relazionali della classe. Facciamo in modo che le classi diventino comunità e non campi di battaglia. Ma se la classe è una specie di galera cosa mai si potrà imparare dentro? Mi fanno molto ridere quei docenti che sostengono che la prova invalsi non è significati, non è uno strumento valido…

In che senso?

Potrà anche essere uno strumento poco valido. Ma quelli che la criticano sono gli stessi che non hanno la cultura per capire cosa sta succedendo. Perché, e anche questo punto è da chiarire, una cosa è il fallimento del sistema scuola in Italia – che è oggettivamente un fallimento – una cosa è il mio fallimento come insegnante. Ci sono diversi insegnanti validi e appassionati, e poi troppi insegnanti “tanto per”.