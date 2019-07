I 40 anni dell'Afmal

Serve un New Deal per l’Europa, ma che sia Green Lanciata anche in Italia la campagna internazionale che ha l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico, invertire l’austerità e costruire un futuro equo per tutti gli europei. L’invito che gli attivisti stanno facendo ai parlamentari europei e ai governi nel continente è quello di adottare il Green New Deal for Europe. Una ventina i membri del gruppo italiano che si rifà alla società civile e ai promotori dei Friday for Future