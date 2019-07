Per quelli della protezione civile “Il cuore è un muscolo volontario”

Il cuore è un muscolo “volontario”: non si tratta di una nuova teoria scientifica, bensì dello slogan della campagna di comunicazione sulla protezione civile, promossa dal Csv di Teramo insieme all’università degli studi di Teramo. Da organo che pulsa involontariamente, nella campagna il cuore diventa dunque “volontario”, come l’impegno che persone comuni quali Ottavio, Anna, Giovanni, Gianluca e Anna mettono quando svolgono il proprio servizio per il bene degli altri.

Ideata e progettata nell’ambito dei laboratori formativi sulla comunicazione organizzati annualmente dal Csv in favore delle associazioni, la campagna è costituita da 5 manifesti che sono affissi da lunedì 8 luglio a Teramo, Alba Adriatica, Giulianova e Roseto degli Abruzzi. I laboratori sono stati coordinati da Nicola Catenaro, direttore della rivista del Csv “Cuore Volontario”, e hanno visto la partecipazione in qualità di docente del fotografo Armando Di Antonio e, nel ruolo di consulente grafico e art director, di Silvia Catellani per Mastergrafica.