Da 3 anni la fame nel mondo è in aumento

821 milioni, tante sono le persone che nel mondo soffrono ancora la fame. E per il terzo anno di fila il loro numero è aumentato. È quanto emerge dai nuovi dati delle Nazioni Unite sull’insicurezza alimentare a livello globale. Una situazione “inaccettabile” si legge in una nota di Oxfam che di fronte a questi dati lancia “un appello urgente alla comunità internazionale e all’Italia”, affinché smettano di “ignorare” un tema centrale per il futuro del pianeta e al contrario, intervengano non solo con maggiori e immediati aiuti nei Paesi più colpiti, ma mettendo in campo, allo stesso tempo, politiche efficaci in grado di eliminare nel medio periodo le cause che sono all’origine di quest’emergenza globale.

Alla base dello scenario attuale, vi è un concorso di cause, dato dal protrarsi di conflitti drammatici e dall’acuirsi di fenomeni climatici estremi, a cui si uniscono gli effetti di decenni di politiche economiche che alimentano le disuguaglianze tra grandi oligopoli transnazionali del cibo e milioni di produttori di piccola scala, da cui dipende la maggior parte della produzione globale.

Il risultato, per esempio in molti Paesi dell’Africa sub-sahariana, è che decine di milioni di persone in questo momento sono allo stremo a causa di conflitti regionali o di siccità durissime e sempre più prolungate che impediscono l’accesso a cibo e a mezzi di produzione.

«Il tema della sicurezza alimentare è vergognosamente scomparso dall’agenda politica globale», ha detto Giorgia Ceccarelli, policy advisor per la sicurezza alimentare di Oxfam Italia. «Sono passati ben dieci anni dalle due consecutive crisi alimentari, che hanno avuto impatti devastanti sulle persone più povere del mondo e sulla loro capacità di nutrirsi adeguatamente, eppure nulla è cambiato. I dati di oggi ci confermano che fin quando non si affronteranno le cause strutturali, fame e povertà continueranno ad aumentare».

Per contrastare la crescita della fame a livello globale è necessaria un’inversione di marcia: mettere al centro i diritti umani e costruire un sistema alimentare equo e sostenibile.