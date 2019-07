Genova, riduzione della Tari agli esercenti che non sprecano cibo

La prima volta del Banco Alimentare in piazza: “La fame non va in vacanza” L’iniziativa è in programma sabato 1 e domenica 2 giugno. «Il nome della due giorni, "La fame non va in vacanza", vuole far capire quanto grave sia il problema della povertà alimentare nel nostro paese e lo è ancor di più nel periodo estivo quando le città si svuotano e migliaia di persone restano sole, a volte senza aver cibo a sufficienza», spiega il presidente della Fondazione Andrea Giussani