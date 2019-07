Mille bambini e ragazzi in vacanza sul lago di Caldonazzo

Nel trentesimo anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a fronte della molta strada fatta, appare sempre più chiaro che di strada ce n'è tanta ancora resta da farne.

Per questo Sos Villaggi dei Bambini non va in vacanza ma continua a lavorare per garantire ai piccoli accolti nei Villaggi Sos di tutta Europa un periodo di svago nel segno del gioco e della conoscenza di bambini e ragazzi provenienti da altri Paesi europei. Le porte del Summer Camp di Caldonazzo, in provincia di Trento, sono infatti aperte dal 10 luglio al 16 agosto, per un mese all’insegna del divertimento e della formazione.

Una ricorrenza - quella dei trent’anni della Child Rights Convention - che coincide con altri due momenti significativi per l’Organizzazione. Quest’anno oltre a celebrare settant’anni di attività, vuole anche ricordare i cento anni dalla nascita del proprio ideatore e fondatore Hermann Gmeiner. Si deve infatti a lui, giovane studente di medicina, l’intuizione rivoluzionaria all’indomani del secondo conflitto mondiale di accogliere i piccoli orfani che avevano bisogno di una famiglia amorevole e di una casa accogliente. Nel 1949 nasce così il primo Villaggio Sos, a Imst nel Tirolo.

Qualche anno dopo, nel 1953, alla ricerca di un luogo adatto per le vacanze estive dei più piccoli, si innamorò del lago di Caldonazzo. Dopo 66 anni, il centro in Valsugana continua a essere un luogo internazionale e multiculturale dove ogni anno circa mille bambini tra i 6 e i 15 anni, provenienti dai Villaggi SOS di tutta Europa, trascorrono un’estate indimenticabile.

Accanto alle consuete attività ludiche, sportive e culturali rivolte a bambini e ragazzi, quest’anno dal 22 al 26 luglio il campo estivo ospiterà la Settimana Internazionale dei Diritti dei Bambini (Children Rights Week), con giochi, workshop e attività che avranno come tema i diritti del fanciullo e l’educazione alla pace.

In apertura foto di Michela Morosini