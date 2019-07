Nel mondo 1 bambino su 10 senza vaccini salvavita

20 milioni di bambini in tutto il mondo non hanno ricevuto le vaccinazioni salvavita contro il morbillo, la difterite e il tetano nel 2018. A dirlo sono gli ultimi dati resi pubblici da Oms e Unicef. A livello globale la copertura con tre dosi di vaccino per difterite, tetano e pertosse (DTP3) e una dose di vaccino contro il morbillo si è arrestata intorno all'86%, dal 2010. Un dato elevato – sottolinea una nota di Unicef – ma non sufficiente. È infatti necessaria una copertura del 95% a livello globale (in tutti i Paesi e le comunità) per proteggere dall’insorgenza di malattie che possono essere prevenute con il vaccino.

«I vaccini sono uno dei nostri strumenti più importanti per prevenire le epidemie e mantenere il mondo sicuro», ha dichiarato il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. «Mentre la maggior parte dei bambini di oggi viene vaccinata, troppi sono rimasti indietro. È inaccettabile, ma sono spesso coloro più a rischio – i più poveri, i più emarginati, coloro che sono colpiti da conflitti o costretti ad abbandonare le proprie case – ad esserne privati».

La maggior parte dei bambini non vaccinati vive nei Paesi più poveri. Quasi la metà vive in appena 16 nazioni: Afghanistan, Repubblica Centrafricana, Ciad, Repubblica Democratica del Congo (RDC), Etiopia, Haiti, Iraq, Mali, Niger, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Siria e Yemen. Se questi bambini si ammalano, rischiano le conseguenze più gravi e hanno minori probabilità di accedere a trattamenti e cure salvavita.

E sono proprio le epidemie di morbillo a rivelare lacune consolidate nella copertura vaccinale, che spesso si trascinano per molti anni.

Grandi disparità nell'accesso ai vaccini persistono tra i Paesi di tutti i livelli di reddito, e all'interno degli stessi. Ciò ha portato a devastanti epidemie di morbillo in molte parti del mondo – anche in Paesi che hanno alti tassi complessivi di vaccinazione.

Nel 2018, nel mondo, sono stati segnalati quasi 350mila casi di morbillo, più che raddoppiati rispetto al 2017.

«Il morbillo ci indica in tempo reale dove abbiamo più lavoro da fare per combattere le malattie prevenibili», ha dichiarato Henrietta Fore, Direttore generale dell'Unicef. «Poiché il morbillo è così contagioso, un'epidemia indica quali comunità non stanno vaccinando a causa della mancanza di accesso, dei costi o, in alcuni luoghi, della noncuranza. Dobbiamo compiere ogni sforzo per immunizzare ogni bambino».