Raddoppiato il numero dei beneficiari in Italia

Nel 2018 oltre 7.200 persone in tutto il mondo tra bambini, ragazzi e famiglie hanno ricevuto l’aiuto di Sos Villaggi dei Bambini grazie a 422 tra Programmi e Villaggi Sos. In Italia l’organizzazione si è presa cura di oltre 1.200 persone, un risultato più che raddoppiato in quattro anni ottenuto grazie ai sei Villaggi Sos e ai due Programmi che promuove nel nostro Paese. È uno dei dati più significativi emersi dall’annuale Assemblea dei Soci, che ha approvato il Rapporto Attività 2018, confermando il grande impegno in favore di bambini e ragazzi che hanno perso le cure familiari o sono a rischio di perderle.

Lo scorso anno sono stati supportati sei Villaggi Sos (Trento, Ostuni, Vicenza, Saronno, Roma e Mantova) attraverso un sostegno economico e attività mirate al monitoraggio, alla formazione e alla realizzazione di eventi congiunti, con focus su giovani e innovazione dell’accoglienza. Inoltre ha promosso due Programmi diretti: uno di affido familiare a Torino (“Come a Casa”) e l’altro di sostegno psico-sociale per Minori Stranieri Non Accompagnati (msna) ospiti nelle strutture di prima accoglienza in Calabria (“Io non Viaggio da Solo”). In tutto sono stati 349 i bambini e i ragazzi accolti nei Villaggi SOS e a Torino, mentre i Msna raggiunti in Calabria sono stati 371.