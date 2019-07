RD Congo, Ebola arriva nelle grandi città

Tuttavia, l’arrivo della febbre emorragica a Goma era l’infausta previsione della canadese Joanne Liu, presidente di Medicins sans frontières international, organizzazione che ha subito diversi attacchi nei suoi centri in Congo. «Ebola è una malattia che fa paura, e chi entra nei centri spesso ne esce cadavere», spiegava Liu. «Chi va a prendere i malati nelle case, per proteggersi dal contagio è bardato come un samurai: molti l’associano all’equivalente del monatto. E’ stato poi compiuto un grave errore da parte del ministero della Salute congolese, che ha fatto poca informazione sulla malattia e che non ha mai coinvolto né la popolazione locale né i leader comunitari, ma ha agito in modo coercitivo. Il risultato è che molti congolesi non credono neanche all’esistenza del virus».



La presidente spiegò che il suo grande timore era che il virus raggiungesse la città di Goma, che versa in condizioni disastrose, e che è un grande centro di transito. «Sarebbe un vero disastro», aveva concluso. E purtroppo, Ebola è adesso in città, con il rischio che l’epidemia cominci a falciare vite a un ritmo tragicamente più veloce di quello attuale. Oltre che arrivare anche ai due Peasi confinanti, Burundi e Ruanda.



Sabato notte intanto, due responsabili locali arruolati nelle campagne di prevenzione dell’epidemia sono stati assassinati tra Beni e Butembo, sempre nella provincia del Nord Kivu. «Erano sotto minacce dal dicembre 2018», ha detto il ministero della Salute, nell’annunciare questa tragedia nella tragedia.