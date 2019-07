Renzo Arbore in visita alla sede territoriale di Napoli

Gianluca Vialli, il miglior testimonial della speranza nella cura L’ex bomber di Sampdoria, Juventus e Nazionale, ha svelato di avere un tumore e ha deciso di raccontare la sua storia in un libro in uscita “Goals, 98 storie più 1”. Una raccolta di 98 imprese sportive più, appunto, la battaglia contro il cancro. «Spero che la mia storia possa servire a ispirare le persone che si trovano all’incrocio determinante della vita», spiega, perché «L’importante non è vincere; è pensare in modo vincente». Eccone un estratto