Uscire dal comfort e incontrare le diversità: le sfide di Solidaria 2019

I numerosi ospiti declineranno questa parola attraverso linguaggi e stimoli diversi. Il violoncellista Giovanni Sollima lunedì 23 settembre condurrà il pubblico attraverso la sua musica nell’immaginare un mondo senza confini. Così come le ibridazioni di culture musicali diverse saranno lo sfondo del concerto del Canzoniere Greganico Salentino il 26 settembre. Ancora musica e contaminazioni tra classico e moderno con l’Orchestra di Padova e del Veneto che proporrà in prima nazionale le Quattro stagioni di Vivaldi con l’arrangiamento di Max Richter. Il potere del racconto sarà affidato a Federico Buffa che mercoledì 25 settembre leggerà il Paese, con le sue somiglianze e le sue contraddizioni, attraverso la vittoria della nazionale azzurra ai mondiali di calcio del 1982. Andrea Pennacchi, attore televisivo e di teatro, affiancato a 6 musicisti professionisti, ci porterà in un viaggio che parte da Antenore, fondatore di Padova, per capire il significato di identità.

A questo percorso artistico si affianca un ricco programma culturale fatto di incontri, tavoli di lavoro e lectio magistralis. I ragazzi in servizio civile del Veneto, dopo la loro visita a Barbiana nel mese di giugno, saranno protagonisti di una mattinata dal titolo “Qual è la mia patria? Don Lorenzo Milani oggi”. Il metereologo Luca Mercalli dialogherà con i ragazzi delle scuole superiori sul ruolo di ciascuno di noi rispetto ai cambiamenti climatici. Allo stesso tema, con un taglio comunicativo e innovativo che metterà in contatto le migrazioni con il cambiamento climatico, è dedicato l’appuntamento con Grammenos Mastrojeni, diplomatico e coordinatore per l’ambiente e la scienza della Cooperazione allo sviluppo, Roberto de Vogli dell’università di Padova e Matteo Mascia di Fondazione Lanza. L’incontro si svolgerà il 27 settembre pomeriggio, è proposto in collaborazione con CSVnet e la redazione di VDossier ed è riconosciuto dall’Ordine dei giornalisti con 3 crediti. Daniele Novara, pedagogista del Centro psicopedagogico per la pace ci condurrà attraverso i confini dell’educare e del prendersi cura dei giovani.