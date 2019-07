Aumenta il Second hand effect: meno 5 mln di tonnellate di Co2

23 miliardi di euro. Tanto vale l’economia dell’usato in Italia ed è l’1,3% del Pil. Un italiano su 2 nel 2018 ha comprato e venduto usato (dati da Osservatorio Second Hand Economy 2018 condotto da Doxa per Subito nel marzo 2019 su un campione rappresentativo della popolazione italiana attraverso 2.000 interviste CATI + CAWI). Accanto a quello economico il secondo hand ha un impatto ambientale forse ancora più importante.

Ipotizzando infatti che per ogni oggetto usato comprato venga evitata la produzione del corrispettivo nuovo, e per ogni oggetto venduto venga evitata la dismissione in discarica, qual è il risparmio generato in termini di emissioni nocive evitate all’ambiente?

La risposta arriva dalla ricerca Second Hand Effect, condotta per il quarto anno consecutivo dall’Istituto Svedese di Ricerca Ambientale (Ivl), ha quantificato l’impatto ambientale della compravendita su Subito utilizzando il metodo LCA, per determinare il risparmio in termini di emissioni di CO2 e di materie prime.

Solo su Subito in Italia sono stati venduti oltre 18 milioni di oggetti, che hanno generato un risparmio di 5 milioni di tonnellate di CO 2 , in crescita rispetto all’anno precedente del +10,3% (vedi news).

In pratica abbiamo risparmiato il corrispettivo delle emissioni prodotte da 4,8 milioni di voli a/r Roma-New York, o a quelle dovute alla produzione e al riciclo di 71,6 milioni di bicilette, 19,8 milioni di divani, 18,3 milioni di laptop, 22,4 milioni di passeggini, 364 milioni di paia di sneakers,7,6 milioni di kg di pasta o 66 milioni di iPhone 5. Ma soprattutto, evitare l’emissione di 5 milioni di tonnellate di anidride carbonica sarebbe come fermare il traffico di Roma per 15 mesi!