Cosa accade al movimento per i beni comuni?

Manca un mese alla conclusione della campagna per la raccolta delle firme – ne servono 50.000 – per la legge di iniziativa popolare sui beni comuni elaborata a suo tempo dalla Commissione Rodotà (vedi generazionifuture.org). L’iniziativa presa da un cospicuo gruppo di giuristi delle università italiane ha avuto il merito di riaccendere l’attenzione sul grande tema dei “beni comuni”. In Italia viviamo una situazione paradossale. Il sintagma “beni comuni” è entrato nel lessico usuale dei movimenti sociali, delle scienze sociali (persino di quelle economiche – dopo gli studi di Elinor Ostrom sulle common-pool resources, che pure non coprono l’intera possibile gamma dei commons) e della stessa politica, ma, nello stesso tempo, procede senza freni il processo di privatizzazione selvaggia, mercificazione e svendita di tutto ciò che è “comune” (vedi, da ultimo, la Finanziaria 2019 con il Piano straordinario affidato alla Agenzia del demanio per la messa all’asta di 1.500 immobili). Segno evidente che qualche cosa non funziona.

Come ridare fiato e gambe al movimento per i beni comuni?

Il concetto dei “beni comuni” non riesce (ancora) a mordere la realtà. Eppure non vanno dimenticati i significativi successi che hanno aperto varchi sul muro dell’egemonia liberomercatista. Ad iniziare dalla conclusione dei lavori della Commissione ministeriale presieduta da Rodotà, istituita dal secondo governo Prodi (2007), con la formulazione – appunto – di una proposta di legge quadro per una parziale modifica del Codice Civile (1942). Ricordiamo tutti il grande risultato del Referendum del giugno del 2011 contro la privatizzazione dell’acqua e dei servizi pubblici locali e le successive iniziative contro i tentativi di azzerarlo. Ricordiamo anche la sentenza del 2012 della Corte di Cassazione che riconosce “beni comuni” le valli da pesca della Laguna di Venezia, a seguito di una pluridecennale vertenza delle associazioni ambientaliste. Ricordiamo la importantissima legge n.168 del 2017 sui Domini Collettivi (ex usi civici) che riconosce il diritto delle Comunità originarie di autogovernare le proprie terre (che non sono poche: l’11% del suolo agricolo nazionale). Ricordo l’esperienza straordinaria dell’Amministrazione comunale di Napoli con la ripubblicizzazione dei servizi idrici e il riconoscimento ad uso civico urbano di una serie grandi complessi immobiliari (siamo giunti a 9). Ma vanno ricordati anche i 184 comuni che hanno approvato regolamenti e patti di collaborazione sul modello dell’“amministrazione condivisa” tra comuni e organizzazioni della cittadinanza attiva, in attuazione del principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale. Da ultimo ricordiamo che alcune Regioni (Toscana) hanno inserito nel loro Statuto il concetto dei beni comuni e altre (Lazio) hanno approvato delle leggi specifiche. La questione – per chi crede nella sfida dei beni comuni – è quindi questa: come ridare fiato e gambe al movimento per i “beni comuni”? Credo che la risposta sia evidente, anche se non semplice. Primo, servirebbe lavorare per “rendere logicamente afferrabile un concetto” (quello dei commons) che altrimenti – come ha scritto più volte Paolo Maddalena – rischia di rimanere vago, generico e persino equivocabile. Secondo, servirebbe cominciare a “giurisdizionare” qualche bene comune, a cominciare dall’acqua, la cui proposta di legge di iniziativa popolare è giunta finalmente in Parlamento, ma non solo. Pensiamo alle lotte in corso in tante parti del mondo contro l’inserimento di barriere di accesso ad Internet, contro la brevettabilità del genoma umano, contro la confisca dei semi e delle terre agricole da parte dell’agrobusiness, contro i monopoli farmaceutici… ma anche alle lotte per la riapertura di immobili abbandonati o utilizzati per speculazioni.

Le diverse interpretazioni del concetto dei “beni comuni”

La difficoltà di transitare da un discorso generale sui beni comuni a una concreta politica per i beni comuni è dovuta alle diverse interpretazioni che vengono date del concetto dei “beni comuni” (con conseguenti diverse definizioni a seconda che venga posto l’accento più su un aspetto o su un altro) e alla oggettiva eterogeneità dei beni, dei servizi, delle res cui ci si riferisce. Emergono così proposte di diverse tassonomie, diverse categorizzazioni che portano a diverse catalogazioni. É evidente che tutelare un bene comune naturale planetario (i“Global Commons”) come il clima o la biodiversità o l’aria e l’acqua (i servizi eco sistemici: the life support sistem) comporta la predisposizione di strumenti giuridici e tecnici diversi da quelli che servono per preservare un bene cognitivo immateriale (cultural commons) come lo sono i saperi, la memoria collettiva, la creatività artistica… Diverso pensare a come meglio tutelare un ecosistema locale o una infrastruttura artificiale (social needs). Cambiano le scale, cambiano le caratteristiche e i meccanismi intrinseci di funzionamento, i principi rigenerativi. Difficile quindi – impossibile, io penso – trovare regole di governo e sistemi di gestioni appropriati uguali per qualsiasi bene comune. Ma è pur vero che la forza (per me rivoluzionaria) del concetto di commons è “unica”, culturale, prima ancora che giuridica, economica, politica. Dobbiamo pensare ai commons come principio generale d’organizzazione della società, come modo di produzione, come visione dei rapporti tra le persone, le cose, il pianeta, il cosmo. I commons sono un concetto che investe la filosofia politica e la filosofia del diritto. I commons sono capaci di dare un senso etico alla convivenza. Danno “un senso al mondo” e indicano un modo di “stare al mondo” totalmente diverso – opposto – all’antropologia dell’homo oeconomicus su cui si fonda l’ideologia capitalistica. I commons indicano un sistema di relazioni che si instaurano tra le persone nella gestione del loro bene stare assieme. Sono “comuni” perché creano legami di solidarietà. Presuppongono una responsabilità collettiva delle comunità di riferimento. Un loro uso condiviso: cum-munus. Prima di essere delle “cose” i beni comuni sono un sistema di relazioni basato sulla condivisione, sulla cooperazione, sulla reciprocità. I commons sono un modo di essere della società che fa propri i principi della sostenibilità sociale (equità e giustizia) e ambientale (rigenerazione della vita). La sfida è alta! Siamo oltre l’utilitarismo antropocentrico e ogni forma di dominio. Non solo oltre il liberismo capitalista e lo stesso capitalismo. In questo senso penso che i commons abbiano la forza di risignificare l’intero pensiero politico della sinistra. Fuori da questo quadro di ampio respiro, i beni comuni perdono la loro efficacia politica, la loro capacità mobilitante, trasformativa sistemica, anti o post capitalista. Credo che si debba pensare ai beni comuni non solo per la loro importanza, utilità e funzionalità ai fini di rendere effettivo “l’esercizio dei diritti fondamentali e il libero sviluppo della personalità“ (come recita la proposta di legge Rodotà), ma, essenzialmente, per il fatto che attorno ad essi si formano comunità di persone responsabili che si attivano direttamente per prendersene cura. In definitiva è proprio la modalità di gestione “capacitativa” (per usare Sen) di autogoverno delle comunità che determina l’essere “bene comune” di un commons. Altrimenti i beni comuni rimangono incastrati dentro la categoria dei beni pubblici: “beni e servizi” da iscrivere nei programmi dei governi e – quando va bene – da collocare in cataloghi patrimoniali speciali. Ma così saranno sempre le istituzioni statali a stabilire quanto è davvero importante quello o quell’altro “bene comune” e a decidere come e chi lo dovrà fornire.