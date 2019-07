Ebola, in RD Congo sono 750 i bambini colpiti

Mercado ha sottolineato come i bambini più piccoli incorrano in un rischio maggiore rispetto agli adulti «ragion per cui hanno bisogno di attenzione specializzata. Ma l’ebola colpisce anche i bambini in maniera estremamente diversa rispetto agli adulti, e la risposta deve tenere in considerazione anche i loro specifici bisogni psicologici e sociali. I bambini colpiti dall’ebola hanno bisogno di assistenza medica specifica per i bambini. Gli stessi farmaci, ma con diversi dosaggi, zinco per curare la diarrea e trattamenti contro i parassiti intestinali. I bambini già malnutriti – fin troppo comuni in Repubblica Democratica del Congo – necessitano di una cura con cibo specifico per i bambini».