Cibo, consulenza e giochi: apre un nuovo emporio solidale

«Questo dell’emporio, - aggiunge Bocciarelli, - è un progetto complesso e ambizioso che non vuole farsi carico solo delle difficoltà materiali dei suoi utenti ma anche delle possibili fragilità relazionali. Per me, dunque, è un impegno nuovo e stimolante ma anche stressante perché si tratta di un’esperienza del tutto inedita per la nostra città su cui si appuntano tante attese».

Piacenza, in realtà, si è coinvolta in modo particolarmente attivo nella realizzazione dell’emporio solidale che ospiterà, nelle postazioni già attrezzate con sedie e scrivanie, anche i tre principali sindacati - Cgil, Cisl e Uil - per consulenze agli utenti, mentre si parla di un possibile coinvolgimento di altri enti. Intanto, uno spazio arredato con tavolini e giochi è pronto per i piccoli visitatori (nell'immagine). Si respira insomma una bella aria tra i locali, dove i volontari sono all’opera per l’accoglienza.

«L’Emporio, - precisa Bocciarelli, - non sostituirà la normale attività dei soci fondatori, ma andrà a intercettare una particolare fascia di vulnerabilità di persone in temporanea difficoltà economica che verranno accompagnate verso l’uscita dal periodo buio, con la speranza che poi, a loro volta, si rendano disponibili ad aiutare chi è nel bisogno. In linea con quell’idea di sussidiarietà circolare su cui si sofferma spesso il professor Stefano Zamagni».

Ultimo emporio aperto in Italia in ordine di tempo (a soli due giorni da quello della Valsessera in Piemonte), questo di Piacenza ha già stoccato sette tonnellate di prodotti a lunga conservazione; sarà aperto tre giorni alla settimana, potrà contare sull’impegno di una quarantina di volontari e prevede di poter essere di aiuto a 100-150 famiglie.