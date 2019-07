Impresa sociale: alle radici dell’identità per creare valore

Nella due giorni rivana – online una prima versione del Programma – momenti collettivi si alterneranno a workshop di approfondimento ispirati a macro-ambiti nei quali le imprese sociali possono esprimere quel valore “aggiunto” che è loro peculiare: le sfide della contemporaneità rispetto a lavoro, mercato, rigenerazione urbana, longevità, educazione all’imprenditorialità, e connessioni e alleanze nei rapporti con la pubblica amministrazione, la filantropia, gli investimenti, le relazioni di prossimità, le potenzialità del welfare aziendale.

Nei momenti in plenaria si alterneranno personalità del mondo della ricerca e dell’ecosistema a sostegno dell’impresa sociale che contribuiranno a rileggere il tema dell’edizione 2019 del Workshop sull’impresa sociale proponendo riflessioni interdisciplinari e proposte di policy che possano accrescere il valore di questo modello imprenditoriale.

Tra gli ospiti Chiara Volpato (professore di psicologia sociale all’Università Milano-Bicocca, autrice del recente volume “Le radici psicologiche delle disuguaglianze” per Laterza), Maurizio Franzini (professore di politica economica presso La Sapienza, esperto in analisi delle disuguaglianze e dei sistemi di welfare), Giovanni Fosti (neo-presidente di Fondazione Cariplo, nonché associate professor alla SDA Bocconi), Sebastiano Maffettone (professore di filosofia politica alla LUISS, tra i primi a tradurre e far conoscere in Italia l’opera di John Rawls), Stefano Lepri (ora deputato della Repubblica Italiana, relatore al Senato della riforma del Terzo settore nella precedente legislatura).

Le iscrizioni al Workshop sull’impresa sociale sono aperte: sconti per chi si iscrive entro il 29 luglio, a seguire tariffe ordinarie fino al 10 settembre.

Immagini dalla passata edizione