Consapevolezza e resilienza, la mindfulness in ufficio contro il burnout

C’è chi soffre di burnout, chi litiga con i colleghi, chi è multitasking... e chi impara la mindfulness. Ovvero, quella pratica simile alla meditazione che ci rende consapevoli del presente. Secondo la definizione del biologo Jon Kabat-Zinn, uno dei pionieri di questo approccio, si tratta di «prestare attenzione, ma in un modo particolare: con intenzione, al momento presente e in modo non giudicante». Nessun esercizio di rilassamento: l’obiettivo è imparare a vivere pienamente le situazioni presenti, mettendo da parte le preoccupazioni del passato e del futuro. La novità, da qualche anno, è che questa tecnica è entrata anche nelle aziende per potenziare la concentrazione, migliorare le prestazioni e creare condizioni lavorative positive per i dipendenti.

Tra le soft skill più richieste, ci sono infatti la resilienza e la capacità di gestione delle situazioni di stress. La mindfulness aiuta a sviluppare queste capacità, a vivere al meglio anche le situazioni più imprevedibili in ufficio. E alla fine, a essere più produttivi. Perché, si sa, dove si sta bene si lavora anche meglio.