Jovanotti e WWF, i conti non tornano

Che il tour di Jovanotti, gestito insieme al WWF, sia una proposta ambientale ha fatto storcere il naso a molti. I concerti del Jova Beach Party, che frequentano molte spiagge italiane hanno lasciati perplessi, al netto delle polemiche, molti. Sia associazioni ambientaliste che privati cittadini.

Per questo Vita.it ha intervistato Gaetano Benedetto direttore generale dell'associazione. Tra le tante cose sottolineate il dg ha spiegato che essendo intervenuti a organizzazione già in itinere «abbiamo chiesto che non venissero considerate aree protette, utilizzate spiagge attenzionate per la nidificazione di tartarughe o la presenza del fratino» e che «parliamo di aree antropizzate e non di aree protette, quindi aree che vedono presenti migliaia di persone in ogni caso».

Eppure sfogliando il “Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo” (in allegato in versione integrale), firmato a Barcellona e pubblicato dall'Italia in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2009, si leggono cose molto diverose.

Nella Parte I, “Disposizioni generali”, all'articolo 5 dal titolo “Obiettivi della gestione integrata delle zone costiere” si legge: «preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future», «assicurare la conservazione dell’integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale» e «conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull’utilizzo delle zone costiere». Non solo.