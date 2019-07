Giffoni Film Festival e Telefono Azzurro: fare squadra contro l'odio online

Google, Telefono azzurro e Altroconsumo insieme a Grace On Your Dash, creator di YouTube, presentano nuovi video, consigli strutturati e contenuti educativi per aiutare adolescenti, genitori ed insegnanti ad affrontare hater e messaggi di incitamento all’odio sul web, disponibili gratuitamente su Vivi Internet, al meglio – g.co/vivinternetalmeglio. L’annuncio è stato fatto oggi in occasione della 49ma edizione di Salerno. Dagli sforzi comuni di Google, Telefono azzurro e Altroconsumo nasce Vivi Internet, al meglio.

L’iniziativa mette al centro cinque tematiche di assoluta rilevanza: reputazione online, phishing e truffe, privacy e sicurezza, molestie e bullismo online, segnalazione di contenuti inappropriati, e oggi si rafforza con nuovi contenuti per gestire i messaggi negativi in rete.

“Oggi sono gli stessi adolescenti a chiedere percorsi di formazione e sensibilizzazione per navigare in rete nella maniera più sicura”, ha commentato Ernesto Caffo, presidente di Telefono azzurro che, in qualità di ente di formazione riconosciuto dal Miur, ha deciso di essere parte attiva del progetto “Vivi internet, al meglio” offrendo formazione gratuita agli insegnanti attraverso l’offerta di corsi nelle scuole di tutta la penisola.

Grace On Your Dash, cantante, attrice e creator di YouTube ha dichiarato: “Le parole, online ancor più che nella vita di tutti i giorni, hanno un peso perchè spesso si traducono in commenti, in messaggi, che possono essere poi ripresi e amplificati in rete. E’ importante che noi tutti ne diventiamo consapevoli e facciamo la nostra parte, utilizzando positività e gentilezza per contrastare l’odio e la prepotenza”.

Il progetto si arricchisce di nuove risorse tra cui: una nuova video pillola con suggerimenti pratici per i ragazzi; un nuovo quiz con suggerimenti e consigli strutturati per le famiglie disponibile; contenuti educativi per gli insegnanti. Nello stand Google sarà possibile partecipare a workshop formativi in collaborazione con esperti e creator della piattaforma.