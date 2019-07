L'adozione? Prima di tutto è una "grande bellezza"

La sua vita sembra un romanzo. Ha visto uccidere sua madre, quando aveva solo tre anni. L'assassino lo prese con sé, facendosi chiamare abuelito (nonnino) nonostante lo frustrasse. Allora scappò nella foresta del Cile, sopravvivendo per tre anni, da solo. Quando lo ritrovarono, aveva 8 anni e sembrava un bambino di 4. Manuél Antonio Bragonzi la sua storia l'ha raccontata nel 2012 in un libro: forse uno dei primi figli adottivi adulti a prendere parola pubblicamente per parlare dell'adozione internazionale dal punto di vista dei figli. Lui che l'aggettivo "adottivo" non l'aveva mai sentito suo oggi è presidente di ANFAD-Associazione Nazionale Figli Adottivi, per aiutare tutti quelli che condividono questa esperienza a cogliere la bellezza della loro vita.

Manuél, ci può raccontare brevemente chi è lei e qual è la sua storia?

Sono Manuél, nato in Cile e adottato nel 1985 da genitori milanesi, quando avevo 8 anni. Ero da poco arrivato in orfanotrofio, da circa sei mesi. Avevo vissuto fino ad allora una vita molto particolare, fatta di sofferenza e bellezza. Vivevo in un villaggio di contadini molto poveri, alcolizzati, che nascondevano la fatica e la fame con il vino. All’età di tre anni vidi uccidere mia mamma che aspettava un mio fratellino: vista la dimensione della pancia, che ricordo bene, credo sarebbe nato/a da lì a poco. L’assassino mi tenne con sé, un assassino che imparai a chiamare affettuosamente abuelito (nonnino). Il ricordo di mia mamma Isabel, morta accanto a me, a un certo punto svanì. Non so dopo quanto, ma non era più nella mia mente. Con il mio abuelito rimasi circa due anni, due anni di sofferenza e maltrattamenti: venivo svegliato quotidianamente con frustate che lasciavano segni urlanti di dolore sul mio corpo. Con il tempo imparai anche a controllare il dolore e a non sentirlo più. Due anni di torture, due anni in cui sia il vecchietto assassino che i ragazzi del villaggio mi consideravano meno che zero. A 5 anni, ero stufo delle violenze che subivo da parte di tutti. Riaffiorò il ricordo di mia mamma. Allora scappai dal villaggio ed andai a vivere in un bosco.

Che cosa è successo?

Rimasi nel bosco per tre anni. Lì scoprii finalmente la bellezza. La vedevo ovunque nella natura, dagli alberi agli animali che la popolavano, dai ruscelli agli uccelli. Ero davvero affascinato dalla forte energia che la natura mi faceva conoscere. Imparai con il tempo ad essere sempre più unito alla natura, fino a sentirmi parte integrante di essa, giungendo alla consapevolezza che anch’io, essendone parte, ero bello come tutto ciò che mi circondava. Questa consapevolezza mi salvò e mi fece intuire che c’era una speranza di bellezza per tutti, anche per gli uomini, anche per chi fino ad allora mi aveva fatto crescere nel dolore e nella sofferenza. Una gioia infinita che regala la speranza, una forza che solo l’energia della natura può donarti. Dopo tre anni, mi trovarono dei carabineros, che mi portarono in orfanotrofio. Mi trovarono che ero pieno di malattie parassitarie, denutrito: avevo 8 anni ma sembravo un bambino di 4. In orfanotrofio cercarono di curarmi come potevano, senza molti risultati. Dopo sei mesi arrivarono i miei genitori. La stessa notte sognai che due persone stavano arrivando a prendermi e portarmi via, così, quando vidi per la prima volta i miei genitori, ero pronto ad accoglierli nel mio cuore. Il mio “sì” a loro fu immediato: non desideravo altro che essere amato, guardato e abbracciato. Il loro fu il primo abbraccio che sentii sul mio corpo, il primo gesto affettuoso nei miei confronti. Fu una bella sensazione. Ero finalmente figlio.