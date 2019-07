Al concerto di Daria a Palermo la campagna #noneungioco

Prosegue il sodalizio tra Sos Villaggi dei Bambini e la cantante Daria Biancardi che dopo aver aderito alla campagna social #nonèungioco rinnova il proprio sostegno nei confronti dell’organizzazione, partner sociale del concerto “In Arte Daria”, in programma il prossimo 28 luglio al Teatro Verdura di Palermo. L’artista siciliana è reduce dal successo ottenuto al programma di Mediaset "All Together Now".

Sos Villaggi dei Bambini sarà presente con un banchetto per raccogliere fondi e sensibilizzare i fan di Daria. A tutti verrà consegnato un braccialetto autografato dalla cantante assieme a una busta con un invito a donare per sostenere la campagna “La violenza non è un gioco”, volta a garantire accoglienza e protezione ai bambini e alle loro mamme vittime di violenza.

«Per Sos Villaggi dei Bambini partecipare all’evento è una grande opportunità. Daria è una cantante molto amata e i messaggi delle sue canzoni sono in linea con i nostri valori», spiega Roberta Capella, direttore di Sos Villaggi dei Bambini. «I fondi raccolti andranno a sostenere il progetto “Mamma e Bambino” grazie al quale offriamo accoglienza e sostegno a madri e bambini vittime di maltrattamento, trascuratezza e deprivazione socioculturale».

Grazie ai Villaggi Sos e ai programmi di affido familiare interculturale e di sostegno psico-sociale per Minori Stranieri Non Accompagnati, lo scorso anno Sos Villaggi dei Bambini si è presa cura di oltre 1.200 tra bambini, ragazzi e famiglie.

Sul palco del Teatro Verdura (vedi agenda online) si alterneranno artisti del mondo della musica, della danza e del teatro.

A duettare con la cantante palermitana ci saranno tra gli altri Carmen Ferreri, Alessandra Salerno e il rapper Dinastia.

In apertura l'immagine della campagna #nonèungioco