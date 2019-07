Cattolica Assicurazioni aderisce a Sodalitas

Cattolica Assicurazioni, uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano e unica società cooperativa di settore quotata alla Borsa di Milano, ha aderito a Fondazione Sodalitas, la prima organizzazione in Italia a promuovere la responsabilità sociale d’impresa e la sostenibilità.

Nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un primo gruppo di aziende e manager volontari, Fondazione Sodalitas oggi rappresenta un network di imprese leader del mercato italiano che sono la punta più avanzata della business community che ha scelto di “fare impresa” in modo sostenibile. La Fondazione è, inoltre, partner delle istituzioni europee e dei principali network internazionali, come CSR Europe, sui progetti di diffusione della sostenibilità.

«Siamo costantemente impegnati a recepire e incorporare la filosofia della sostenibilità in un’attività di Csr capace di coinvolgere ogni livello dell’organizzazione, favorendo la diffusione di best practice e un’innovazione sempre più responsabile nei confronti degli stakeholder aziendali e dei territori coinvolti», ha dichiarato Alberto Minali, Amministratore Delegato del Gruppo Cattolica Assicurazioni. «Fin dalle origini, la cultura della sostenibilità ricopre un ruolo centrale nella visione imprenditoriale della Compagnia e nella sua concezione del rapporto con il sistema economico e gli interlocutori sociali. Entrare a far parte di un network di alto livello come quello di Fondazione Sodalitas è un’occasione per confrontare i nostri standard con quelli di altre imprese di grande prestigio e per accrescere il nostro know-how».

«Siamo orgogliosi di accogliere tra i nostri associati una realtà come Cattolica Assicurazioni da sempre attenta ai temi della sostenibilità e che con lungimiranza punta sull’integrazione della sostenibilità nelle attività di business», sottolinea Adriana Spazzoli, presidente di Fondazione Sodalitas. «Il network di imprese che fanno della sostenibilità una scelta strategica cresce sempre di più e Fondazione Sodalitas è impegnata a rendere riconoscibile l’impegno di queste aziende capaci di generare valore sociale condiviso, a beneficio della comunità, dei territori e delle persone. E siamo soddisfatti che Cattolica Assicurazioni abbia da subito sottoscritto la CEOs Call to Action, l’appello rivolto a vertici aziendali e aziende di tutta Europa che considerano la sostenibilità un aspetto centrale e qualificante del loro modo di fare impresa recentemente lanciato da Csr Europe e da Fondazione Sodalitas».