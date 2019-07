Regione Lombardia: «via le slot dalle stazioni»

Nelle stazioni sulla rete FerrovieNord, quelle dunque di pertinenza regionale, i contratti più recenti già prevedono espressamente il divieto di installazione di slot machine negli esercizi commerciali, pena la risoluzione del contratto stesso. Questo in base a un accordo sottoscritto tra Regione e FerrovieNord.





Lo ha ribadito l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, rispondendo a un'interpellanza in V Commissione consigliere.