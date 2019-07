EURICSE diventa osservatore nella task force ONU sull’economia sociale e solidale

Euricse è stato ammesso come osservatore nella task force delle Nazioni Unite sull’economia sociale e solidale (UNTFSSE), organismo fondato a Ginevra nel 2013 con lo scopo di aumentare la visibilità dell’economia sociale e solidale (ESS) in seno all’ONU e verso l’esterno. Nella veste di osservatore parteciperà attivamente alle discussioni promosse dall’unità operativa, con la possibilità di condividere feedback sui temi trattati. Un riconoscimento ancora più importante in vista del workshop internazionale che Euricse organizzerà a Trento a novembre per conto dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sul tema degli strumenti finanziari per l’economia sociale e solidale.

Euricse ieri è stato presentato ufficialmente come osservatore nella Task Force delle Nazioni Unite durante un incontro ufficiale a Ginevra, al quale ha partecipato il segretario generale di Euricse, Gianluca Salvatori. L’adesione all’UNTFSSE è avvenuta in virtù della spiccata attitudine internazionale di Euricse nell’ambito dell’economia sociale e dei suoi costanti rapporti con l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), l’Alleanza internazionale delle cooperative (ICA) e molte altre agenzie internazionali. Proprio per l’ILO ha recentemente curato due report di ricerca sull’economia sociale e solidale, indagando il suo ruolo rispetto alle sfide nel futuro del lavoro e ai meccanismi finanziari più innovativi che possono supportarne lo sviluppo.

“Il tema dell’economia sociale e solidale sta uscendo dalla nicchia in cui di solito veniva relegato. Come per gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, anche in questo ambito le Nazioni Unite svolgono un ruolo da precursore. Per questo come Euricse abbiamo voluto seguire da vicino il lavoro svolto dalle agenzie ONU impegnate per lo sviluppo dell’economia sociale. E siamo orgogliosi che le nostre posizioni siano state ritenute utili per questo lavoro di elaborazione e approfondimento. La partecipazione come osservatori sarà per noi un’occasione preziosa per allargare la nostra visione internazionale e per discutere delle nostre attività con un gruppo di esperti di assoluto rilievo”, ha commentato Gianluca Salvatori, segretario generale di Euricse.