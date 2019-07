In aiuto ai senza dimora contro l'ondata di calore

Emergenza Caldo: 10.000 bottiglie d’acqua ai senza dimora Ha preso il via davanti alla Stazione Centrale di Milano la distribuzione che proseguirà anche nei prossimi giorni di allerta afa. Per chi vive in strada, ricorda il presidente di Fondazione Progetto Arca Alberto Sinigallia « che sia estate o che sia inverno, ogni giorno è uguale: le persone senza dimora non possono fare una pausa dalla loro quotidianità, non possono neanche ripararsi in una casa per proteggersi dall'aria torrida e dai picchi di caldo». Le bottigliette d’acqua sono state donate da Banco Alimentare della Lombardia