La beffa sull'azzardo: il M5S cade dal pero anche se un suo uomo ha la delega sui giochi

Azzardo: vittoria della società civile sul controllo dei dati in tempo reale Da settembre, i cittadini italiani, tramite i Sindaci e gli amministratori di Regioni e Province avranno a disposizione un nuovo strumento per il controllo dei flussi finanziari legati all'azzardo. Le polizie locali potranno verificare gli orari di accensione e spegnimento delle famigerate "macchinette" e le Amministrazioni conoscere in tempo reale il denaro sottratto ai loro cittadini. Conoscere è il primo passo per agire, Una vittoria dell'azione civica lanciata nell'agosto 2017 da Vita e dal Movimento No Slot