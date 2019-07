La Nasa riconosce la maglietta MagIC tra i «benefici per l'umanità»

Importante riconoscimento per la Fondazione Don Gnocchi e il team di ricerca del Laboratorio Sensori Indossabili e Telemedicina (WeSTLab), diretto dall’ingegner Marco Di Rienzo (nella foto in basso). Il progetto "Wearable Monitoring", svolto in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, è stato infatti inserito dalla NASA nel terzo report “International Space Station Benefits for the Umanity" (clicca qui) tra gli esperimenti con più alta potenzialità di ricadute a terra per l'elevata innovazione tecnologica sviluppata.