Una Rete di Prossimità per generare lavoro, inclusione e innovazione

Unanime il sentimento emerso durante l’evento promosso dal Consorzio Sol.Co. per guardare al futuro della Sicilia, in una logica di connessione e relazione con il resto del Paese e l’Europa, serve che il territorio si riproponga in chiave produttiva attraverso la costruzione di modelli di co-progettazione.

L’esperienza dei Pon Inclusione, gli esempi di progettazione europea, gli strumenti e i modelli di inserimento, sono stati gli assi sui quali si è mosso il lungo dibattito, che ha evidenziato come gli interventi di prossimità non possono e non devono certamente porsi in alternativa ma in collaborazione con l’ente pubblico. Del resto le migliori esperienze di inclusione, da quelle raccontate durante l’evento ai tantissimi modelli sviluppati da Nord a Sud, vedono la partecipazione di tutte le forze in campo, Istituzionali, economiche e sociali nella creazione di attività di interesse collettivo.

Al centro quindi la necessità di fare rete e avviare strade coese tra pubblico e privato affinché i territori e le comunità possano ripensarsi come spazi produttivi.

«In un momento particolarmente difficile» ha dichiarato Sergio Mondello, presidente del Consorzio Sol.Co., «che vede la nostra terra privarsi di giovani talenti e con l’asticella della povertà che continua a crescere, abbiamo l’obbligo morale di recuperare il nostro ruolo di intermediari sociali e lavorare affinché i nostri modelli siano sostenuti da una maggiore apertura degli enti locali e del mondo produttivo».

E proprio sulla necessità di investire in comunità, essere e fare territorio e sull’inevitabile bisogno di interrogarsi sul ruolo che svolgono le cooperative sociali per promuovere opportunità di inclusione, si muovono le proposte del “Manifesto per il rilancio dell’inserimento lavorativo”, che sta facendo tappe in diverse città italiane ed è stato presentato in Sicilia da Marco Gargiulo, presidente del Consorzio Idee in Rete